Україна не планує заморожувати ситуацію на фронті після звільнення Херсона. Про це ввечері, 11 листопада, в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми припускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають, як вони зі сльозами на очах зустрічають наших хлопців, наших визволителів.

Тому завдання збройним силам, яке ставить президент нашої країни, воно доволі просте і зрозуміле - звільнення всіх наших територій від терористів, від окупантів. І це обов’язково буде зроблено. Питання тільки часу.

Так, буде важко, тому що ворог підлий, ворог – не можна сказати, що він слабкий, тому що не можна недооцінювати ворога.