У Києві зимові канікули триватимуть місяць - Кличко [ Редагувати ]
Зимові канікули у школах Києва розпочнуться за графіком - з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.
У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.
У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.
Мер Києва зазначив, що навчальний рік у столичних школах відповідно до закону триватиме до 1 липня.
Раніше "Подробиці" опублікували графік канікул у школах на 2022-2023 навчальний рік.
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