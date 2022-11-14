Зимові канікули у школах Києва розпочнуться за графіком - з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.



У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

Мер Києва зазначив, що навчальний рік у столичних школах відповідно до закону триватиме до 1 липня.

Раніше "Подробиці" опублікували графік канікул у школах на 2022-2023 навчальний рік.