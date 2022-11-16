Замість офісу - полігон, а в руках - автомати. Українці опановують військову справу. Аби бути готовими до будь-яких провокацій з боку країни-агресора. Як на тактичних навчаннях із цивільних виходять справжні міцні горішки - бачили кореспонденти.

Елементи штурмового альпінізму часто використовують у роботі спецпризначенці. На наших очах один із прийомів відпрацьовує Наталя. Викладач йоги. І хоча у повсякденному житті їй самій та її справі притаманний спокій, тут - суцільний адреналін!

Наталя, учасниця тактичних навчань:

У мене чоловік на фронті. І я також хочу всьому навчитися, щоб, коли прийде час, жінок також можуть призивати, щоб вже шось вміти...

Наталя зізнається: стрибнути з висоти - не так уже й страшно. Складніше довіритися власноруч зав'язаним вузлам і системі страхування. Однак саме для цього люди й приходять на тактичні навчання - хтось кидає виклик своїм страхам, хтось прагне здобути нові навички та стати сильнішим.

Наталя, учасниця тактичних навчань:

Дуже неймовірні враження, дуже неймовірні інструктори. Майже не страшно, але не все ще виходить.

На фронті потрібні справжні універсальні солдати, що володіють усіма навичками військової справи - запевняють інструктори. Тому й навчають початківців на тактичних тренуваннях, зокрема, й елементам штурмового альпінізму.

Позивний "Чіп", інструктор тактичних навчань:

Взагалі така техніка може примінятися при аварійній евакуації з будівлі, коли, наприклад, під обстрілом обвалилися сходи. Таким чином можна евакуюватися або самому, або постраждалого.

А на цьому поверсі - група вчиться, як правильно зачищати приміщення.

Ворог - уявний, зброя - страйкбольна, однак відчуття - надреалістичні, - кажуть учасники. Вони певні: всі навички, які вони тут отримують, допоможуть їм за форс-мажорних обставин врятувати життя і собі, і ближньому.

Артур, учасник тактичних навчань:

Коли ми переможемо, обов'язково після на державному рівні має бути для населення така підготовка, щоб люди були обізнані. В таких умовах, в таких тренуваннях злагоджується команда. А це одна з найголовніших умов.

Якщо до початку повномасштабної війни тактичні тренування відвідували близько сотні людей, після 24-го лютого рахунок бажаючих навчитися захищати себе та близьких пішов на тисячі.

Позивний "Кеп", інструктор тактичних навчань:

Буває таке, що до нас приходять цілим сімейним підрядом. І що саме цікавіше... дівчина або дружина приводить хлопця або чоловіка, щоб навчатися. А не він її. Нагрузки ми всім даємо однакові, шо для хлопців, шо для дівчат. Іноді буває, що дівчата схватують бистріше, чим чоловіки.

Деякі учасники сьогоднішніх навчань уже вирішили - пройшовши курс, неодмінно запишуться до лав ЗСУ. І це ще одна причина, чому інструктори намагаються надати учням максимально повний багаж знань.

Артур Булигін, віце-президент громадської організації:

Ми розуміємо, що зараз українська армія переходить працювати на стандарти НАТО. Наші інструктори, коли були ще військовими, проходили сумісні навчання з НАТОвськими підрозділами. Тому зараз ми проводимо навчання по стандартах НАТО.

Повний курс навчань триває близько двох місяців. Потім - учні відправляються у кількаденний похід. У віддаленій місцевості відпрацьовують усі здобуті навички.