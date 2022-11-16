Голова КНР Сі Цзіньпін звинуватив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у "неналежній поведінці" після того, як у канадських ЗМІ з'явилися публікації про зміст конфіденційної розмови між ними на саміті G20 в Індонезії. Про це повідомляє CBC.

Зустрівши Трюдо на форумі наступного дня після двосторонньої бесіди, Сі зупинив його і через перекладача заявив:

Все, що ми обговорювали вчора, просочилося в газети. Це недоречно і це не те, як велася наша розмова. Діалог має бути щирим. Інакше важко буде сказати, чим це може закінчитися.

Після цих слів Сі Цзіньпін спробував відійти, але Трюдо зупинив його:

У Канаді вірять у відкритий та чесний діалог. Сподіваюся, ми продовжимо конструктивно працювати разом навіть попри питання, з яких Канада та Китай "не погоджуються.

Сі відповів: "Давайте спочатку створимо умови". Вони потиснули один одному руки та розійшлися. Розмова лідерів потрапила на камери.

Трюдо та Сі провели зустріч 15 листопада. Вона була неофіційною, на відміну від зустрічей Сі з іншими лідерами. Пізніше пресслужба канадського прем'єра випустила пресреліз із перерахуванням тем, які згадувалися у розмові (серед них була війна в Україні). Позиція лідера Китаю з цих питань не уточнювалася.

У канадських ЗМІ повідомлялося, що глава КНР та прем'єр-міністр Канади обговорювали війну в Україні, політику щодо Північної Кореї та питання про ймовірне втручання Китаю у вибори в Канаді.

На заключній пресконференції Трюдо пояснив свою балакучість тим, що "не соромиться відкрито говорити про свої дії жителям Канади".

15 листопада президент України Володимир Зеленський у своїй промові на саміті "Великої Двадцятки" кілька разів назвав її G19, натякаючи, що росію треба виключити з Групи Двадцяти.

Нагадаємо, лідери G20 у підсумковій декларації засудили агресію росії проти України.