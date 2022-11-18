За минулу добу, 17 листопада, сили ЗСУ знищили 350 окупантів та близько двох десятків одиниць техніки. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Всього з початку повномасштабної війни армія росії втратила 83 460 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2879 (+1) од.,

бойових броньованих машин - 5808 (+4) од.,

артилерійських систем - 1865 (+5) од.,

РСЗВ - 393 (+0) од.

засобів ППО - 209 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+5),

крилатих ракет - 480 (+6),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4366 (+4) од.,

спеціальної техніки - 161 (+1).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.