Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 17 листопада, сили ЗСУ знищили 350 окупантів та близько двох десятків одиниць техніки. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього з початку повномасштабної війни армія росії втратила 83 460 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,
- танків - 2879 (+1) од.,
- бойових броньованих машин - 5808 (+4) од.,
- артилерійських систем - 1865 (+5) од.,
- РСЗВ - 393 (+0) од.
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+5),
- крилатих ракет - 480 (+6),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4366 (+4) од.,
- спеціальної техніки - 161 (+1).
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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