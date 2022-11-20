Фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що вбила двох людей, у польському місті Пшеводув.

Про це повідомляє Польське агентство преси.

Повідомляються, що станом на ранок 20 листопада у селі вже немає працівників поліції, які охороняли територію біля зерносушильного заводу.

У селі також немає слідчих та експертів.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.