У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети [ Редагувати ]
Фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що вбила двох людей, у польському місті Пшеводув.
Про це повідомляє Польське агентство преси.
Повідомляються, що станом на ранок 20 листопада у селі вже немає працівників поліції, які охороняли територію біля зерносушильного заводу.
У селі також немає слідчих та експертів.
Як повідомлялося раніше, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.
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