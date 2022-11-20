В італійській Генуї у центрі для біженців загадково помер 2-річний хлопчик з України. Про це повідомляє Gazeta Ukrainska.

Дитина померла уві сні. Смерть виявила його мама. Це сталося у житловому комплексі благодійної організації, яка приймає біженців з України. Тут мама із синочком мешкали, останні кілька місяців, рятуючись від війни.

Новину підтвердили в кооперативі il Ce.sto. який адмініструє цю структуру, разом із Префектурою.

Італійська прокуратура розслідує трагедію. За попередніми даними, хлопчик міг померти через хворобу, яку не діагностували.

Раніше "Подробиці" повідомляли про трагедію у французькій Ніцці. Так хлопчика з України на смерть збив чоловік на електросамокаті.