У Італії у центрі для біженців загадково помер хлопчик з України [ Редагувати ]
В італійській Генуї у центрі для біженців загадково помер 2-річний хлопчик з України. Про це повідомляє Gazeta Ukrainska.
Дитина померла уві сні. Смерть виявила його мама. Це сталося у житловому комплексі благодійної організації, яка приймає біженців з України. Тут мама із синочком мешкали, останні кілька місяців, рятуючись від війни.
Новину підтвердили в кооперативі il Ce.sto. який адмініструє цю структуру, разом із Префектурою.
Італійська прокуратура розслідує трагедію. За попередніми даними, хлопчик міг померти через хворобу, яку не діагностували.
Раніше "Подробиці" повідомляли про трагедію у французькій Ніцці. Так хлопчика з України на смерть збив чоловік на електросамокаті.
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