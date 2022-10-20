У Німеччині згорів гуртожиток для біженців з України. Інцидент відбувся у муніципалітеті Грос-Штремкендорф. Про це повідомляє spiegel.de.

Основною версією пожежі у гуртожитку поліція вважає підпал.

Будинок гуртожитку вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни. На щастя, всі 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждали, вони встигли вчасно залишити приміщення.

Того ж дня поліцейські вже приїжджали до гуртожитку через графіті зі свастикою, яке невідомі намалювали на табличці з назвою готелю.