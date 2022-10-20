У Німеччині згорів гуртожиток для біженців з України [ Редагувати ]
У Німеччині згорів гуртожиток для біженців з України. Інцидент відбувся у муніципалітеті Грос-Штремкендорф. Про це повідомляє spiegel.de.
Основною версією пожежі у гуртожитку поліція вважає підпал.
Будинок гуртожитку вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни. На щастя, всі 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждали, вони встигли вчасно залишити приміщення.
Того ж дня поліцейські вже приїжджали до гуртожитку через графіті зі свастикою, яке невідомі намалювали на табличці з назвою готелю.
"Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежникам, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", - повідомив голова адміністрації округу Тіно Шоман.
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