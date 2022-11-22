Служба безпеки України 22 листопада прийшла з обшуками до групи компаній VS Energy, яка контролює п'ять українських енергокомпаній: Херсонобленерго, Житомиробленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів рф найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками.

11 листопада Печерський райсуд Києва арештував частки в статутних капіталах обленерго.

За версією слідства, VS Energy пов'язана з російською злочинною організацією "Лужники" на чолі з колишнім президентом ФК "ЦСКА", депутатом держдуми рф Євгенієм Гінером, заступником голови держдуми рф Олександром Бабаковим та Михайлом Воєводіним, який за інформацією Інтерполу, має статус "злодія в законі" та відомий на прізвисько "Міша Лужнецький".

Рішенням РНБО Гінер, Бабаков і Воєводін включені до санкційного списку.

VS Energy стверджує, що її власники - громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Валтс Вігантс, Артурс Альбергс і громадяни Німеччини Олег Сізерман та Марина Ярославська.

Нагадаємо, 22 листопада СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі.