Служба безпеки України взяла під контроль "Укрнафту", яку 7 листопада вилучили у приватних акціонерів на час воєнного стану. Озброєні люди з'явилися у головному офісі. У заяві СБУ йдеться, що це робиться "для забезпечення передання підприємства у державну власність".

Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України (Кременчуцький НПЗ, який належить "Укртатнафті" - ред.) та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані.

СБУ нагадує, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

В "Укрнафті" заявили, що "стурбовані ситуацією, що склалася".

Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. Представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", а групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, - 42% акцій.

"Укртатнафта" - найбільший в Україні нафтопереробний завод, розташований у Кременчуці. Понад 50% підприємства належить офшорним компаніям Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Олександра Ярославського. Ще 43% акцій заводу належать НАК "Нафтогазу".

Нагадаємо, президент Зеленський допустив продовження націоналізації підприємств в Україні.