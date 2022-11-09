СБУ взяла під контроль "Укрнафту" та Кременчуцький НПЗ (фото) [ Редагувати ]
Служба безпеки України взяла під контроль "Укрнафту", яку 7 листопада вилучили у приватних акціонерів на час воєнного стану. Озброєні люди з'явилися у головному офісі. У заяві СБУ йдеться, що це робиться "для забезпечення передання підприємства у державну власність".
Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України (Кременчуцький НПЗ, який належить "Укртатнафті" - ред.) та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані.
СБУ нагадує, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".
Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.
Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.
В "Укрнафті" заявили, що "стурбовані ситуацією, що склалася".
Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця.
Представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє.
"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", а групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, - 42% акцій.
"Укртатнафта" - найбільший в Україні нафтопереробний завод, розташований у Кременчуці. Понад 50% підприємства належить офшорним компаніям Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Олександра Ярославського. Ще 43% акцій заводу належать НАК "Нафтогазу".
Нагадаємо, президент Зеленський допустив продовження націоналізації підприємств в Україні.
по темі
Виноградарі очікували мізерний врожай, проте його виявилося вдосталь. Усе ж дефіцит є, але не покупців. Як збирають технічні сорти та як війна вплинула на бізнес - дивіться далі.
Половина співробітників компанії Twitter потрапила під скорочення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову служби безпеки компанії, а також заяви колишніх працівників. За даними агентства, на даний час звільнення зачепили відділи захисту від дезінформації
Японська компанія Infiniti оголосила про вихід з російського ринку. Бренд припиняє постачання нових автомобілів до росії, але продовжить сервісне обслуговування у рамках умов гарантії
Майно президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на майже мільярд гривень було арештовано
п’ятницю, 4 листопада, Кабінет міністрів призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України"