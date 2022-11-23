Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності російської православної церкви на території України. Про це повідомляється у Facebook народного депутата Ірини Фріз.

Законопроєкт передбачає повну заборону релігійних організацій, а також установ, які входять до складу або ж визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму.

За словами народного депутата, діяльність релігійних організацій повинна проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу.