В Ужгороді, як і по всій Україні, розгорнули "Пункти незламності". Вони забезпечені усім необхідним: електрикою, теплом, ліками, водою та їжею. Мар'яна Мартин відвідала кілька з них.

Іван Чобаль – фельдшер:

Тонометр для вимірювання артеріального тиску є у нас, якщо буде голольод, зима і якщо не дай бог поламалися, вивих, у нас есть вот такі прекрасні шини. Мішок амбу, для вентиляція легень, це у нас цей є, воротник.

А ще медикаменти, бинти, навіть спеціальний прилад для вентиляції легень… Фельдшер Микола розповідає, забезпечені всім необхідним, аби надати невідкладну медичну допомогу. Поряд з ним працює і психолог. Тут у мобільному пункті незламності в Ужгороді є ще дитячий куточок, місце для відпочинку та роботи. Ярослав перевіряє потужність інтернету.

Є тут і міні кухня. З мікрохвильовою, чайником. Вода у пляшках та їжа у консервах. Мобільний "Пункт незламності" в Ужгороді встановили на початку тижня. Таких по області є 10. Крім того, в працюють і стаціонарні пункти.

Роман Гудак - начальник ГУ ДСНС в Закарпатській області:

Було розгорнуто 26 на базі пожежно-рятувальних підрозділів 26 стаціонарних пунктів незламності. І ми можем ще додатково на базі автомобілів підвищеної прохідності два пересувні пункти незламності забезпечети.

А ще в театрах, школах, комунальних закладах і навіть у торгових центрах: загалом в закарпатській області розгорнуто 153 такі пункти. Вони забезпечені генераторами. Тож основне - електрика тут є. Наразі працюють цілодобово.

Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА:

Від сьогодні будуть працювати цілодобово. Але якщо, на сьгодні в нас є близько 50% населених пунктів відключено від постачання енергії на Закарпатті. Якщо ми будемо бачити, що ситуація покращується, і ми надіємося, що вона найближчим часом покращиться, то відповідно вони будуть працювати виходячи з тої ситуації,яка є.

На щастя, відвідувачів принаймні, тут, в Ужгороді, не багато. Адже ситуація з електропостачанням не критична. Проте, в області вже закупили додаткові генератори. Аби бути готовими на всі випадки життя.