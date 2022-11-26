Окупанти вдарили по Дніпру: зруйновано сім будинків (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Це підтвердив мер міста Борис Філатов.
По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП.
Подробности обстрела и информацию о жертвах ждём от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок удару рашистів частково зруйновано сім приватних будинків, почалася пожежа.
За попередніми даними, постраждала одна жінка, її дістали з-під завалів та госпіталізували.
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