Лікарі - це ті герої, які допомогли молодій матусі здобути свою маленьку перемогу.

Навіть у суцільній темряві народжується світле майбутнє. У Дніпрі під час повного блекауту на світ зʼявилося 29 немовлят - 18 дівчат та 11 хлопчиків. Одного із малюків лікарі приймали, коли пологовий будинок був повністю знеструмлений. Докладніше розкаже Олена Мендалюк.

На руках у молодих батьків Оксани та Юрія новий житель Дніпра - богатир Назар. Хлопчик народився завважки 3 кілограми 650 грамів та зростом 53 сантиметри. Поява його на світ - наче бій світла над темрявою, зізнається молода матуся. Потуги почалися саме в той час, коли вся країна залишилася без світла.

В пологовий зал уже везли темними коридорами.

Оксана Солодовник – породілля:

Світло відключили. Підключили якусь розетку одну від генератора. Лікарі навіть ліхтарями підсвічували. Був підключений свєт - лампа і датчики до мене - це все від однієї розетки. А вночі, коли манюнька з'явилась на свет, вже мене зашивали, то під ліхтарики. Того що світла вже взагалі не було.

Та народити первістка Оксані вдалося швидше та легше, аніж сповістити чоловікові про народження сина.

Через слабкий мобільний зв'язок та відсутність інтернету про появу Назара тато дізнався лише через 5 годин після пологів.

Оксана Солодовник – породілля:

Не було звʼязку. Я народила о 16:30, а додому дозвонилася аж в годині о 9 вечора. Як появилось світло.

Юрій Солодовник - батько новонародженого:

Великі переживання були, немає світла, немає звʼязку, немає інтернету. Переживаю, що там. Як дозвонилися, що сказали? Дуже радісні. Тоді вже стало краще і легше. Дякую конечно лікарям.

Лікарі - це ті герої, які допомогли молодій матусі здобути свою маленьку перемогу. Завідувачка пологового відділення пані Катерина пригадує ранок повного блекауту. Каже, ніщо не обіцяло біди. Робочий день почали з привітання колеги з днем народження.

Катерина - завідувачка пологового відділення одного із лікувальних закладів Дніпра:

В нашого лікаря, який багато років працював у цьому відділенні, був день народження і ми зранку вітали. Співали пісень, бо у лікаря день народження, хотіли жінці зробити приємно. І далі було все як завжди - обход огляд жінок, виписка.

Та невдовзі буденну рутину пологового сколихнуло повне знеструмлення. Але жодної паніки чи страху у медиків не було, ділиться пані Катерина, на відміну від породіль. Їх персонал заспокоював, вони у надійних руках професіоналів. Впевненості додавали і генератори, які були закуплені ще на початку війни.

Катерина - завідувачка пологового відділення одного із лікувальних закладів Дніпра:

Хоч ми і не чекали, що таке може статися, але ж підготовлені були до такого випадку. Впродовж 3 хвилин в пологовому будинку вже було живлення. Тобто навіть, якщо в нас були б вкрай важкі пацієнти, ми б їх не втратили. Була електрика і живлення у нас було.

Попри блекаут дніпровські медики допомогли з'явитися на світ двадцяти дев'яти немовлятам - 18-ти дівчаткам та 11 хлопчикам. Молоді батьки впевнені, діти, які виборюють перемогу світла над темрявою обов'язково будуть….