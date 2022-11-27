Підрозділи білоруських сил спецоперацій були помічені біля державного кордону, куди їх перекинули для посилення охорони. Про це повідомляється у Facebook Генштабу Збройних сил України.

У вечірньому зведенні Генштаб повідомляє, що ці підрозділи білоруських сил спеціальних операцій входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави - російської федерації та республіки білорусь. Вони залучені до посилення охорони ділянки державного кордону білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Водночас білорусь продовжує підтримувати збройну агресію рф проти України, надає свою територію і повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.