На Запоріжжі окупанти не припиняють тероризувати мирне населення. Щодня б'ють по житлових будинках, нищать садочки, школи та підприємства. Нещодавно ворожі ракети поцілили в агроферму та зруйнували виробничий цех. Подробиці - у наступному сюжеті.

Ось так із молотками та лопатами працівники цього агропідприємства весь день розбирають завали після обстрілу. Аби допомогти навести лад - прийшли й небайдужі жителі громади. Кажуть, коли дізналися про те, що сталося, не могли залишатись осторонь.

Сергій, житель громади:

Роботи дуже багато. Ну це горе, ви ж понімаєте, це дуже великі втрати, людина пнулась всю жизнь, строіла, строіла, і от наконєц построіла.

По цьому підприємству росіяни вдарили напередодні. Під час обстрілу людей на території не було. Ракети С-300 пошкодили господарчі споруди та повністю зруйнували цех з виробництва паливних брикетів. Його тільки нещодавно запустили в роботу, розповідає директор.

Володимир, власник агропідприємства:

Тільки зібрав, бо зима, зібрав цех по проізводству брікєтов. Отам он розвалений, склад організував по висівкє і собиралися робить топлівні брікети. Животні всі були в таком, в стані стресовом, всі лежали, всі сиділи буквально. Щас уже вродє все в порядку.

Птахи та тварини, що є на фермі, просто дивом вціліли. Загинув лише один страус, ще одного поранило. З-під завалів витягли двох неушкоджених курок. На цій землі фермер працює майже десять років. Каже, коли вперше побачив, що сталося - був шокований. Зараз вже трохи оговтується від пережитого і гадає, як уберегти ферму від холодів.

Володимир, власник агропідприємства:

Сначала шок, ну а коли походив, подивився, що живі пітомці, то так би нічого, кірпічі це таке.. Тепер наша задача востановить бистрєнько всі вікна, двері, щоб як-то, бо морози вже скоро.

Богдан Федчук, голова громади:

Збитки на сьогоднішній день комісія виїжджала, зараз готовлять всі документи, документи всі підприємець сьогодні предоставив нам технічну документацію для того, щоб можна підрахувати усі ці убитки, які нанесені, а після підрахунку тоді вже буде відомо.

Загалом на Запоріжжі окупанти щодоби гатять по населених пунктах, по житлових будинках, школах, лікарнях та підприємствах. За останні дві доби російська армія обстріляла майже два десятки міст та сіл області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двох - поранено.