Підприємцюн з селища Великий Бурлук Харківської області оголосили про підозру в колабораціонізмі - слідство стверджує, що він вивозив зерно до рф..

Про це повідомляє пресслужби Харківської обласної прокуратури.

"Заочно повідомлено про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідство стверджує, що підприємець займався вантажними перевезеннями і налагодив зв’язки з так званою "ВГА Куп’янського району". Так, він організовував вивіз зерна з з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до росії, зокрема до Бєлгородської області.