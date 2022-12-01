Вивозив зерно в росію: в Харківській області підприємцю повідомили про підозру [ Редагувати ]
Підприємцюн з селища Великий Бурлук Харківської області оголосили про підозру в колабораціонізмі - слідство стверджує, що він вивозив зерно до рф..
Про це повідомляє пресслужби Харківської обласної прокуратури.
"Заочно повідомлено про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Слідство стверджує, що підприємець займався вантажними перевезеннями і налагодив зв’язки з так званою "ВГА Куп’янського району". Так, він організовував вивіз зерна з з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до росії, зокрема до Бєлгородської області.
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