"По-прежнему не признают новые территории в составе россии": у кремлі відмовились від переговорів з США [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін готовий до переговорів щодо України. Однак умови їхнього початку, які озвучив президент США Джо Байден (виведення російських військ з України - ред.), неприйнятні. Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков.
Он сказал, что, первое, Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам... Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения.
Пєсков додав, що путін готовий до переговорів, "мирні дипломатичні засоби" залишаються "прийнятними" для росії.
Специальная военная операция продолжается. При этом президент Путин остается открытым для переговоров.
1 грудня Джо Байден заявив, що не планує контактувати з володимиром путіним найближчим часом. Він додав, що буде готовий на переговори з путіним, коли той виявить бажання завершити вторгнення в Україну.
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