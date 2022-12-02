Президент росії володимир путін готовий до переговорів щодо України. Однак умови їхнього початку, які озвучив президент США Джо Байден (виведення російських військ з України - ред.), неприйнятні. Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков.

Он сказал, что, первое, Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам... Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения.

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Пєсков додав, що путін готовий до переговорів, "мирні дипломатичні засоби" залишаються "прийнятними" для росії.

Специальная военная операция продолжается. При этом президент Путин остается открытым для переговоров.

1 грудня Джо Байден заявив, що не планує контактувати з володимиром путіним найближчим часом. Він додав, що буде готовий на переговори з путіним, коли той виявить бажання завершити вторгнення в Україну.