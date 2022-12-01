Китайський лідер Сі Цзіньпін вкотре заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів. Він побачив в цьому "інтерес Європи та Азії".

"Вирішення кризи (війни - ред.) в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", - сказав Сі Цзіньпін під час зустрічі з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, необхідно "уникати ескалації та розширення кризи".

Своєю чергою Мішель сказав Сі Цзіньпіну, ЄС розраховує на те, що Китай "внесе свій внесок у припинення жорстокого руйнування та окупації, яку здійснює Росія".