А от як бути жителям багатоповерхівок? Блекаут - це не тільки відсутність світла та зв'язку, а ще й холодні батареї. Тривалого відключення електрики можуть не витримати котельні та тепломережі. Без опалення вода в трубах може замерзнути та зруйнувати комунікації.

Що вигадали ОСББ у Дніпрі, аби у квартирах були теплі батареї? Хто пішов їм на зустріч? І чому пропозиція діє лише тиждень? Олена Мендалюк про все докладніше.

Цій котельні, як і будинку понад 70 років. Вона досі дає тепло для двох сотень квартир. Голова ОСББ пані Наталя розповідає, спершу котельня була на вугіллі, вже сьогодні на газу. Але …

Наталія Абрамова, голова ОСББ:

Это вы смотрите сейчас, это основные насосы, которые циркулирующие. Которые поднимают давление на чердаки и прогревают полностью весь дом. На сегодня при отсутствии электроэнергии насосы эти не работают. Что может привести к замерзанию всей системы отопления.

Через часті перебої з електропостачанням котельня майже не працює. На сьогодні, єдине що може врятувати місцевих жителів від замерзання, каже Наталя, генератор, який буде підживлювати котельню струмом.

Наталія Абрамова, голова ОСББ:

Хотя бы минимально, чтобы это было. На сегодня 8,5 киловат. Так как у нас насос рабочий 5,5 киловат, и плюс пусковой еще должен быть запас. Плюс автоматика плюс один киловат.

Аби придбати потужний генератор - ОСББ звернулось по допомогу до чиновників, бо власних коштів на такий дорогий апарат - просто не мають. У міськраді Дніпра запустили пілотний проєкт співфінансування. Тобто, будинки у яких є власні дахові котельні чи помпові станції сплачують 25 відсотків від вартості обладнання.

Владислав Макарець, начальник відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради:

Ми вирішили запустити пілотний проєкт, де міська рада закуповує генератор і за 25 відсотків від його вартості передає їх на ОСББ, ці кошти знову акумулюються і замовляються такі ще генератори. Такий резервний механізм можна сказати.

Пілотний проєкт діє лише тиждень. Та вже замовили близько 40 генераторів. Чиновники чекають на нові заявки від голів ОСББ та ЖСК. Єдине, кажуть, людям варто ретельно розрахувати потужність та ватність генератора.

Владислав Макарець, начальник відділу з організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради:

Помпа - якщо він номінально споживає п'ять кіловатів, то йому для запуску потрібно хоча б 7-8. Тобто це доволі така складна система і цей стартовий ток має бути забезпечений, механізм просто не заведеться. Так само і генератори. Якщо вони не видаватимуть бажану потужність, яку заявлено, вони просто будуть стояти мертвим грузом.

Основне завдання генераторів - забезпечити безперебійне живлення котелень. Таким чином у разі тривалої відсутності електрики - в місті сподіваються уникнути аварійних ситуацій - розмороження систем і як наслідок затоплення будинків.