У рамках місії Євросоюзу триває підготовка 1100 українських військовослужбовців. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідав розташування місії на території Польщі.

Сьогодні місія ЄС щодо сприяння Україні досягла повної операційної потужності. 1100 солдатів уже проходять навчання. Місія розробить пропозиції щодо навчання для задоволення потреб України, і ми (ЄС - ред.) додатково виділив 16 млн євро на закупівлю летального озброєння для підготовки військових.

Євросоюз оголосив про запуск тренувальної місії для ЗСУ в середині листопада. Планується навчання мінімум 15 тисяч українських військових впродовж двох років.

Місія розташована у Польщі та Німеччині, в її роботі беруть участь і ті, країни що не входять до ЄС. Оперативний штаб знаходиться у будівлі європейської зовнішньополітичної служби.

Запуск тренувальної місії для ЗСУ підтримали всі європейські країни, окрім Угорщини, офіційні особи якої відмовилися від участі у тренувальних заходах.

Нагадаємо, Бундесвер підготує 5 тисяч українських військових у рамках тренувальної місії ЄС.