Європейський Союз збільшив військову допомогу України на 500 млн євро - до 3,1 млрд євро та запустив військову навчальну місію. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Поки Дмитро Кулеба звертається до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 млрд євро і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові атаки Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її.

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У рамках тренувальної місії європейські країни планують навчити як мінімум 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ, уточнив Боррель на прес-конференції. Він наголосив, що кількість військових, підготовлених європейськими фахівцями, може бути збільшена.

Ми хочемо підготувати для початку 15 тисяч українських солдатів, можливо, більше.

Запуск тренувальної місії для ЗСУ підтримали всі європейські країни, окрім Угорщини, офіційні особи якої відмовилися від участі у тренувальних заходах.

Нагадаємо, Бундесвер підготує 5 тисяч українських військових у рамках тренувальної місії ЄС.