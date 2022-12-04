Слово Україна стало найуживанішим словом у матеріалах видання The New York Times за 2022 рік. Наша країна згадувалася понад 4,5 тис. разів.

Про це повідомляє американська соцмережа Reddit, яка відстежує та складає рейтинг із десяти найпопулярніших слів у NYT за останні 123 роки (1900-2022).

На другому місці – Росія, яка згадувалася понад 3,3 тис. разів у публікаціях видання.

На третьому – слово "російський".

Байден – четвертий за згадками у публікаціях.

Пандемія – на п’ятому місці, Сovid-19 – на шостому.

Трамп – на сьомому, коронавірус – на восьмому, слово primary – на дев’ятому.

І замикає десятку популярних слів у публікаціях російський диктатор путін.

До речі, у 2021 найуживанішими словами у виданні The New York Times були Байден і Ковід.