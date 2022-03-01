В России заблокировали сайты радиостанции "Эха Москвы" и телеканала "Дождь". Радиостанция "Эхо Москвы" также отключена от эфира, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. Генпрокуратура РФ мотивировала свое требование заблокировать эти СМИ из-за материалов с призывами к "экстремистской деятельности":

В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР" Генеральной прокуратурой Российской Федерации..., внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор ред.) о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам.

После того, как Владимир Путин объявил о "специальной операции" в Украине, Роскомнадзор начал рассылать предупреждения СМИ о том, что они публикуют "недостоверную информацию" об обстрелах украинских городов российскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также называют "спецоперацию" в своих материалах "нападением, вторжением, либо объявлением войны".

Как сообщали "Подробности", Россия будет делать рассылки про сдачу украинских городов. Украинцев просят не вести на подобную информацию, так как это является фейком.