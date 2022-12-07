"Українські воєнні історії". Тизер до кінострічки під такою назвою презентували у столиці напередодні. Художній фільм про життя бійців тероборони на реальних подіях знімали неподалік лінії фронту. Це вперше в історії кіноіндустрії, коли захисники знімають картину про самих себе.

Де брали реквізит та скільки часу витратили на зйомки? Карина Вакарєва побувала на презентації й готова про все розповісти детально.

Бойові патрони, важка бронетехніка та локації реальних боїв. У Києві презентували фільм "Українські воєнні історії". В основі сюжету - історії бійців тероборони, які покинули своє звичне життя та з початком повномасштабної війни взяли до рук зброю.

Олексій Дмитрашківський, продюсер, голова служби зв'язків з громадськістю ТрО ЗСУ:

Це вперше, мабуть, в історії кінематографа, коли фільм знімався безпосередньо на війні. На війні про війну.

Актори, режисери, оператори - усі ці люди працювали в кіноіндустрії. Однак, з приходом окупантів довелося опанувати нове мистецтво.

Вадим Новіцький, актор, військовослужбовець ТрО ЗСУ:

Я ж ніколи взагалі в армії не служив, взагалі нічого. Я просто прийшов навчитися, бо треба було рубаться. Вони йшли прямо на Житомир.

20-річна Неллі до лав ТрО потрапила наприкінці лютого. Вона навчається на четвертому курсі столичного університету імені Карпенка-Карого. І досвіду кінозйомок у неї не було. Тож юна військовослужбовиця жартує - війна дала їй таку можливість.

Неллі Чорба, акторка, військовослужбовиця ТрО ЗСУ:

Було складно. Було і холодно, і темно, а інколи й страшно.

Бо ж знімати доводилось за 10 кілометрів від ворога.

Деякі бійці на зйомки приїздили просто з "нуля". І чи не вперше на знімальному майданчику використовували справжні тротилові шашки, міни, гранатомети та важку бронетехніку. Більша частина реквізиту - трофеї, покинуті окупантами на визволених територіях.

Павло Неугодов, виконавчий продюсер, військовослужбовець ТрО ЗСУ:

Патрони і набої та інше - були використані завдяки російському ленд-лізу.

Саме кіно складається з трьох новел різного жанру: вестерну, комедії та драми. Від задуму до закінчення зйомок минуло шість тижнів, ще 10 днів витратили на озвучку та монтаж.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Я б назвала такий фільм "нервом війни". От його не можна відчути по заголовках новин, його не можна відчути по наших зведеннях Генерального штабу, - його можна відчути лише у кіно. Тому те, що зараз створюють разом цивільні й військові - це справжнє, живе, натуральне мистецтво, це і є наш з вами Нерв війни.

Паралельно знімальна група вже готує наступний фільм. Це буде документальна кінострічка про життя бійців тероборони.

Я вообще пенсионер. - Юрист. - Працював художником-постановником. - Ну я протоіерей-священник. - Батько, три сина. Ми, як родина, наверно, більше.

Курує проєктом Ахтем Сеітаблаєв. Режисер ділиться з нами порадою, яку дає всім на знімальному майданчику.

Ахтем Сеітаблаєв, режисер-постановник, військовослужбовець ТрО ЗСУ:

Не встигаєш дістати камеру - дістаєш телефон. Не встигаєш дістати телефон - запам'ятовуй, нотуй!

Аби все було правдиво та щиро. "Українські воєнні історії" глядачі зможуть побачити вже наступного року. Показ планується і за кордоном, щоб весь світ дізнався як це - не маючи досвіду, взяти до рук зброю і дати гідну відсіч ворогу.