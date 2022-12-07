Кіно від ТрО: бійці з тероборони зняли фільм про самих себе [ Редагувати ]
"Українські воєнні історії". Тизер до кінострічки під такою назвою презентували у столиці напередодні. Художній фільм про життя бійців тероборони на реальних подіях знімали неподалік лінії фронту. Це вперше в історії кіноіндустрії, коли захисники знімають картину про самих себе.
Де брали реквізит та скільки часу витратили на зйомки? Карина Вакарєва побувала на презентації й готова про все розповісти детально.
Бойові патрони, важка бронетехніка та локації реальних боїв. У Києві презентували фільм "Українські воєнні історії". В основі сюжету - історії бійців тероборони, які покинули своє звичне життя та з початком повномасштабної війни взяли до рук зброю.
Олексій Дмитрашківський, продюсер, голова служби зв'язків з громадськістю ТрО ЗСУ:
Це вперше, мабуть, в історії кінематографа, коли фільм знімався безпосередньо на війні. На війні про війну.
Актори, режисери, оператори - усі ці люди працювали в кіноіндустрії. Однак, з приходом окупантів довелося опанувати нове мистецтво.
Вадим Новіцький, актор, військовослужбовець ТрО ЗСУ:
Я ж ніколи взагалі в армії не служив, взагалі нічого. Я просто прийшов навчитися, бо треба було рубаться. Вони йшли прямо на Житомир.
20-річна Неллі до лав ТрО потрапила наприкінці лютого. Вона навчається на четвертому курсі столичного університету імені Карпенка-Карого. І досвіду кінозйомок у неї не було. Тож юна військовослужбовиця жартує - війна дала їй таку можливість.
Неллі Чорба, акторка, військовослужбовиця ТрО ЗСУ:
Було складно. Було і холодно, і темно, а інколи й страшно.
Бо ж знімати доводилось за 10 кілометрів від ворога.
Деякі бійці на зйомки приїздили просто з "нуля". І чи не вперше на знімальному майданчику використовували справжні тротилові шашки, міни, гранатомети та важку бронетехніку. Більша частина реквізиту - трофеї, покинуті окупантами на визволених територіях.
Павло Неугодов, виконавчий продюсер, військовослужбовець ТрО ЗСУ:
Патрони і набої та інше - були використані завдяки російському ленд-лізу.
Саме кіно складається з трьох новел різного жанру: вестерну, комедії та драми. Від задуму до закінчення зйомок минуло шість тижнів, ще 10 днів витратили на озвучку та монтаж.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Я б назвала такий фільм "нервом війни". От його не можна відчути по заголовках новин, його не можна відчути по наших зведеннях Генерального штабу, - його можна відчути лише у кіно. Тому те, що зараз створюють разом цивільні й військові - це справжнє, живе, натуральне мистецтво, це і є наш з вами Нерв війни.
Паралельно знімальна група вже готує наступний фільм. Це буде документальна кінострічка про життя бійців тероборони.
Я вообще пенсионер. - Юрист. - Працював художником-постановником. - Ну я протоіерей-священник. - Батько, три сина. Ми, як родина, наверно, більше.
Курує проєктом Ахтем Сеітаблаєв. Режисер ділиться з нами порадою, яку дає всім на знімальному майданчику.
Ахтем Сеітаблаєв, режисер-постановник, військовослужбовець ТрО ЗСУ:
Не встигаєш дістати камеру - дістаєш телефон. Не встигаєш дістати телефон - запам'ятовуй, нотуй!
Аби все було правдиво та щиро. "Українські воєнні історії" глядачі зможуть побачити вже наступного року. Показ планується і за кордоном, щоб весь світ дізнався як це - не маючи досвіду, взяти до рук зброю і дати гідну відсіч ворогу.
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