Сильний туман, дощ та сніг: прогноз в Україні на 9 грудня [ Редагувати ]
П'ятниця, 9 грудня, в Україні буде зі снігом та дощами. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, за прогнозами синоптиків, 9 грудня у південній частині країни очікується дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°. На решті території ітиме невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно- східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини вночі без істотних опадів). Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.
В Україні, крім сходу, туман, вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.
У Києві 9 грудня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Туман, вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Як прогнозує Наталія Діденко, у суботу-неділю у більшості регіонів буде дуже тепло, але йтимуть дощі та завіватиме сильний вітер.
10-12 грудня у більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4 +12°, але волога погода та сильний вітер будуть дражнити зимове потепління.
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