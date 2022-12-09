Володимир Крупчак потрапив під антиросійські санкції на підставі неправдивих відомостей Кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" (відомий як Обухівський паперовий комбінат) та ТОВ "Палп Мілл Прінт" є Володимир Крупчак.

В Офісі генпрокурора раніше переконували, що він є громадянином російської федерації. Але зараз визнали помилку та констатують, що він таки громадянин Кіпру, а приписуваний йому раніше нібито "російський паспорт" виявився недійсним. Про це йдеться у листуванні між ОГП та Мін’юстом, яке наявне в розпорядженні редакції.

"Кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" та ТОВ "Палп Мілл Прінт" є Крупчак В. Згідно з інформацією Управління ДМС у Вінницькій області Крупчак В. вийшов з громадянства російської федерації. Останній 24.04.2008 документований паспортом громадянина України, а 14.07.2008 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон. (…) Крупчака В. Указом Президента України 16.05.2019 припинено громадянство України у зв’язку з набуттям громадянства республіки Кіпр", - йдеться в документі.

У ньому ж зазначено, що інформація про нібито використання Крупчаком російського паспорта не знайшла свого підтвердження. Зокрема, перевірка номера документа засвідчила, що він є недійсним.

Як відомо, Указом Президента України Володимира Зеленського №727/2022 від 19.10.2022, до Крупчака були застосовані персональні антиросійські санкції. З рішення РНБО, яке й затверджено вказаним Указом, слідує, нібито, наявність у нього російського громадянства.



Разом з тим, підстави та мотиви накладання таких персональних санкцій не розголошуються, попри той факт, що правова система демократичної держави має передбачати прозорість подібних рішень.



Тоді компанії бізнесмена як раз інформували про відсутність мотивів для застосування обмежувальних заходів до Крупчака, про відсутність стосовно нього санкцій збоку ЄС та США, а також наголошували на тому, що він позбувся російського громадянства ще 14 років тому. Їх позиції правоохоронцями та РНБО були проігноровані.



Внаслідок цього, українські активи, які пов’язують з підприємцем, тепер опинилися під загрозою арештів та передачі в АРМА.



Нагадаємо, що чіткого механізму виправлення помилок - коли особи чи компанії необґрунтовано потрапляють під санкції - поки що не існує. На практиці виправляє їх особисто президент України. Своїми указами він вносить зміни до попередніх та виключає із переліку санкцій незаконно туди внесених. Такі прецеденти вже мали місце кілька разів. І як пояснюють юристи, якщо цього не робити, то Україна може зазнати значних іміджевих та фінансових втрат. Особливо, коли помилково підсанкційні особи доведуть свою невинуватість в судах ЄС.