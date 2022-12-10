На тлі ескалації на півночі частково визнаної держави влада Косова вирішила закрити кілька КПП на кордоні з Сербією. Про це повідомляє Novosti.rs.

За інформацією видання, поліція блокувала в'їзд з Сербії через КПП "Ярине" та "Брняк", які знаходяться у північній частині Косова. Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

При цьому, як зазначає Kosovo Online, президент Косово Вйоса Османі розповіла, що муніципальні вибори на півночі частково визнаної держави перенесли на квітень.