"Отримав в Україні": у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції [ Редагувати ]
У четвер, 15 грудня, у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один з керівників українських служб.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Польщі.
Як зазначає відомство, сьогодні у кімнаті, що примикає до кабінету начальника поліції, стався вибух.
"Один з подарунків, отриманих командувачем під час робочого візиту до України 11-12 грудня цього року, де він зустрівся з керівниками української поліції та Служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув. Це був подарунок від одного з керівників українських служб. Внаслідок вибуху командир отримав легкі поранення та відучора знаходиться у лікарні під наглядом", - сказано в повідомленні МВС.
Також легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.
У МВС додають, що вже попросили українську сторону надати пояснення. Справою зайнялися прокуратура та відповідні служби.
У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на подію.
"Бачили цю інформацію. З'ясовуємо деталі", - передає РБК-Україна.
ЗМІ повідомляють, що причиною вибуху в будівлі Головного управління поліції Польщі, ймовірно, був постріл з гранатомета, подарованого в Україні.
"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався в "засекреченому приміщенні". Причину інциденту не встановлено, але за словами однієї людини, яка має доступ до місця події, з гранатометом грали співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - сказано у повідомленні видання.
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