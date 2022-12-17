Всім мешканцям столиці повернули воду [ Редагувати ]
У суботу, 17 грудня, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що водопостачання повернули всім мешканцям столиці.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Половина киян - вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний. І енергетики просять і надалі економити.
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