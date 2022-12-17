У Білорусі помітили велику колону медичних машин армії рф [ Редагувати ]
У зведенні пересування військової техніки за 16 грудня моніторингова група зафіксувала колону з 18 медичних автобусів ПАЗ-3205 російської армії.
Про це повідомляє в Telegram моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Автобуси були помічені в районі перетину трас М10 та Р124 у Добрушському районі Гомельської області. Повідомляється, що це перша поява такої великої колони медичного спецтранспорту на Гомельщині з часу розгрому російського угруповання військ на півночі України навесні 2022 року.
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