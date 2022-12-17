Начальник поліції Польщі розповів подробиці про вибух "українського подарунку" [ Редагувати ]
Після виписки з лікарні голова польської поліції Ярослав Шимчик вперше поділився подробицями вибуху "українського подарунку" в його кабінеті.
Про це повідомляє портал RMF FM.
"Коли я пересував використані гранатомети, подаровані українцями, стався вибух", - каже начальник поліції Польщі Шимчик.
Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Польщі раніше не підтверджували повідомлення ЗМІ про те, що вибух у середу в поліцейському управлінні у Варшаві стався з гранатомета.
За словами Шимчика, він отримав дві пускові установки в якості подарунка під час візитів до поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Начальник поліції стверджує, що його запевнили, що пускові установки не були заряджені, після чого польська делегація відвезла їх назад до Варшави на машині.
"Вибух був потужний - сила удару пробила підлогу, а з іншого боку пошкодила стелю", - розповів Шимчик.
Він додав, наступного дня після повернення хотів відкласти подарунки від українців у підсобку свого кабінету, і в той момент, коли він переносив один із гранатометів в вертикальному положенні "буквально через секунду пролунав вибух".
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