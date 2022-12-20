Артилерія - чи не найбільш ефективна зброя, що допомагає нашим захисникам на фронті зупиняти російських загарбників. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового Телебачення, про самохідну гармату "Дана". Як працює чеська машина та які має переваги під час бою - дивіться.

Костянтин Богатирьов, кореспондент Військового телебачення України:

Роботу артилерії можна порівняти з чітким математичним розрахунком, адже вона потребує витримки, концентрації та гарних навичок. Тому не дарма кажуть, що артилерія береже кров піхоти.

Сьогодні ми працюємо з розрахунком самохідної артилерійської установки "Дана".

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Роботи для цієї машини вистачає, цілей багато в нас теж. Їздим, постійно їздим. Міняють хлопці нас - ми міняєм їх, якщо вже втомилися. Так і працюєм.

Самохідна гаубиця чеського виробництва стріляє снарядами калібру 152 міліметри і здатна вражати ціль на відстані до 20-ти кілометрів. Доволі швидко рухається, що дозволяє артилеристам міняти дислокацію за лічені хвилини, та має відносно невеликий розхід пального. Від українських бійців про "Дану" - переважно схвальні відгуки.

Руслан - військовослужбовець Збройних сил України:

Перший плюс - то, шо вона швидко виїжджає, розкладається і дуже швидко собирається, тікає в місце зосередження.

Українські артилеристи працюють за налагодженою схемою. Перший постріл - виконують, аби пристрілятися, другий - на ураження. Під час роботи - кажуть хлопці - навчилися розуміти один одного без слів.

Позивний "Юзік" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ми - нервова система, мозок цієї машини. Без нас вона просто метал, механіка - це все. А ми як ніби душа в цієї машини. В нас команда така, шо ми хоч і сидим один від одного окремо, ми відчуваємо. У нас настільки злагодженість, що ми відчуваєм в кожен момент, що хто робить і чим займається і що він повинен робити.

Бійці діляться досвідом - САУ "Дана" показала найбільшу ефективність під час роботи проти живої сили та броньованої техніки противника.