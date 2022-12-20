Артилерія - чи не найбільш ефективна зброя, що допомагає захисникам: як працює самохідна гармата "Дана" [ Редагувати ]
Артилерія - чи не найбільш ефективна зброя, що допомагає нашим захисникам на фронті зупиняти російських загарбників. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового Телебачення, про самохідну гармату "Дана". Як працює чеська машина та які має переваги під час бою - дивіться.
Костянтин Богатирьов, кореспондент Військового телебачення України:
Роботу артилерії можна порівняти з чітким математичним розрахунком, адже вона потребує витримки, концентрації та гарних навичок. Тому не дарма кажуть, що артилерія береже кров піхоти.
Сьогодні ми працюємо з розрахунком самохідної артилерійської установки "Дана".
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Роботи для цієї машини вистачає, цілей багато в нас теж. Їздим, постійно їздим. Міняють хлопці нас - ми міняєм їх, якщо вже втомилися. Так і працюєм.
Самохідна гаубиця чеського виробництва стріляє снарядами калібру 152 міліметри і здатна вражати ціль на відстані до 20-ти кілометрів. Доволі швидко рухається, що дозволяє артилеристам міняти дислокацію за лічені хвилини, та має відносно невеликий розхід пального. Від українських бійців про "Дану" - переважно схвальні відгуки.
Руслан - військовослужбовець Збройних сил України:
Перший плюс - то, шо вона швидко виїжджає, розкладається і дуже швидко собирається, тікає в місце зосередження.
Українські артилеристи працюють за налагодженою схемою. Перший постріл - виконують, аби пристрілятися, другий - на ураження. Під час роботи - кажуть хлопці - навчилися розуміти один одного без слів.
Позивний "Юзік" - військовослужбовець Збройних сил України:
Ми - нервова система, мозок цієї машини. Без нас вона просто метал, механіка - це все. А ми як ніби душа в цієї машини. В нас команда така, шо ми хоч і сидим один від одного окремо, ми відчуваємо. У нас настільки злагодженість, що ми відчуваєм в кожен момент, що хто робить і чим займається і що він повинен робити.
Бійці діляться досвідом - САУ "Дана" показала найбільшу ефективність під час роботи проти живої сили та броньованої техніки противника.
по темі
Про що говорили і домовлялися? І що спонукало російського диктатора персонально полетіти до Білорусі? Ольга Жидецька з'ясувала деталі поїздки.
У лікарні "Охмадтит" на зимові свята персонал завжди намагається подарувати дітям святкову атмосферу. Навіть в умовах війни.
Велика Британія у 2023 році поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду Сполученого Королівства
Зараз вони із посмішками мирно розмовляють із колегами. Варто буде почати роботу - вистачить і гострих слів, і конфліктів… От тільки - як це все вплине на допомогу Україні?
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав три принципи підтримки України: допомагати в міру можливостей, запобігти конфронтації рф і НАТО та діяти спільно з союзниками. Так він відповів на запитання газети Süddeutschen Zeitung, чи планує Берлін поставити Україні танки Leopard