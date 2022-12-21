Потужність, ергономіка, швидкість та точність — приблизно так можна описати нашого сьогоднішнього гостя.

Bloody W90 Max – це геймерська периферія із середньо-бюджетного сегменту з досить непоганими характеристиками, адже це модель із кіберспортивної лінійки бренду. Давайте познайомимося ближче з цим девайсом.

Технічні характеристики

Тип сенсору: оптичний

Модель сенсору: MAX BC3332-A 10K

Час відгуку: 1 мс

Частота запитів: 125-2000 Гц/сек

Роздільна здатність: 100-10000 CPI

Швидкість відстежування: 250 дюймів/сек

Прискорення: 35 g

Загальна кількість кнопок: 10

Програмування кнопок: присутнє

Вбудована пам’ять: 4 МБ

Підсвічування: динамічне RGB

Ніжки: X’Glide із ресурсом більше 300 км

Матеріали корпусу: пластик із софт-тач покриттям

Тип під’єднання: дротова

Інтерфейс: USB

Довжина кабелю: 1.8 м

Габарити: 127 x 68 x 44 мм

Вага: 113 г

Упаковка

У продаж Bloody W90 Max надходить у фірмовій коробці із форм-фактором книжки із дверцятами на магнітній фіксації. При її відкриванні можна побачити девайс усередині, який покритий пластиковим блістером. Завдяки такій упаковці можна приміряти розмір пристрою під свою руку ще до моменту покупки.

На стінках коробки представлені зображення "гризуна" та основні його параметри. Комплектація небагата, але приємна: разом із мишкою та посібником користувача є фірмовий набір наклейок, які геймери полюбляють чіпляти на свої ноутбуки чи ПК.

Дизайн та ергономіка

W90 Max є у двох виконаннях – класичному чорному та новому білому із чорними вставками. Останній виглядає більш презентабельно та сучасно, немов частина космічного корабля, тому її було обрано на огляд.

Матеріали, з яких зібрана мишка, різні. Боковини та основні клавіші, які мають чорний колір, виконані з Soft-Touch покриттям та мають текстуровану поверхню. Тримати таку мишку в руках дуже зручно.

Основна частина миші виготовлена ​​із глянсового пластику, у тому числі й додаткові кнопки. Оскільки глянець білий, то відбитків на ньому не видно.

Розмір миші середній тому підійде практично всім: ідеально лежить як у моїх великих долонях, так і у маленьких дитячих ручках.

Провід W90 Max захований у синтетичне обплетення. Довжина його складає 190 сантиметрів. На дроті є липучка для зручного транспортування миші.

Кнопки та сенсор

Основні кнопки W90 Max розділені з основою. Звук спрацьовування всіх клавіш тихий, хоч і з різними клацаннями, але натискання кнопок дуже м'яке. Час відгуку перемикачів лише одна мілісекунда, а їхня довговічність, як каже виробник, складає 50 мільйонів натискань.

Миша має п'ять додаткових кнопок, крім скролла. Всі кнопки природно переналаштовуються на різні дії.

Скролл виконаний із прогумованого матеріалу та тактильно дуже приємний. Жодного пропуску під час тестування нами зафіксовано не було. Bloody гарантує його працездатність у 500 тисяч обертів.

Щодо збірки претензій немає – всі деталі корпусу підігнані ідеально, зазори рівні, відсутні скрипи.

За ковзання миші відповідають фірмові металічні ніжки X' Glide, яких W90 Max має чотири штуки. Ковзають вони дуже добре. Запас міцності ніжок X'Glide розрахований на понад 300 кілометрів.

На звороті миші знаходяться дві кнопки, які дозволяють змінювати частоту запитів та висоту відриву миші, не вдаючись до програмного забезпечення.

Частоту опитування можна міняти між чотирма значеннями від 125 до 2000 Гц, а висоту відриву миші можна виставити на 1,5, 2, 3 і більше мм. Така можливість налаштування параметрів миші розрахована насамперед на любителів кіберспорту, яким доводиться грати зі своєю мишкою на чужому устаткуванні під час турнірів.

Працює миша на сенсорі PixArt Max BC3332-A, максимальна роздільна здатність якого досягає 10000 CPI. Роздільна здатність можна зменшувати або збільшувати за допомогою програми Bloody 7.

Прискорення миші 35 g, частота запитів 8000 fps, а швидкість відстеження 250 дюймів/сек. Також за допомогою програми Bloody 7 можна змінювати призначення кнопок, стиль підсвічування, створювати макроси та калібрувати сенсор.

Підсвітка

Виглядає миша вражаюче не тільки через поєднання білого та чорного, але й завдяки RGB підсвічуванню. RGB-підсвічування присутнє практично по всьому нижньому контурі пристрою у формі акуратної ненав'язливої тонкої лінії – мені воно подобається особливо сильно, адже нагадує нижню неонову підсвітку стрітрейсерських авто із NFS Underground.

Також підсвічується скролл та фірмовий логотип Bloody на підставі корпусу. В пам'яті миші за замовчуванням закладено п'ять типів підсвічування, які змінюються під час підняття миші над столом і натискання на додаткове коліщатко. Підсвічування можна не тільки переналаштовувати через програму Bloody 7, а й відключити зовсім.

Вердикт

Bloody давно навчилися добре виготовляти ігрову периферію, за що й здобули величезну популярність у гравців. Так і з цією мишкою вони не схибили, впровадивши в неї тільки високу функціональність в поєднанні із дуже приємним дизайном та зручною ергономікою.

Дивлячись на цінник у магазинах на момент написання статті не віриться, що вартість Bloody W90 Max становить лише 1149 гривень (на момент публікації), а все через те, що виглядає і відчувається вона дорожче.

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