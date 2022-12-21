Війна в Україні може тривати ще не один рік. Таку думку висловив голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю Gazeta Polska.

Він зазначив, що чув різні прогнози, і останній із них вказував на 2030 рік як на можливий момент завершення війни.

"На мій погляд, це не триватиме так довго, можливо навіть менше, ніж ми думаємо", - сказав Качинський.

Водночас польський політик додав, що йому невідомі надійні аналізи, які передбачають закінчення війни найближчими місяцями.

Качинський також сказав, що сумнівається в тому, що на сьогодні існує ризик поширення війни на інші країни. Крім того, він не вважає загрозу застосування росією ядерної зброї дуже імовірною, хоча й наголосив, що не можна сказати, що ця загроза минула.

"Але Кремль не має повного контролю за тим, що відбувається на фронті. Є загроза, що росіяни захочуть провести деякі операції, які вони досі не робили. І я одразу кажу, що не йдеться про застосування ядерної зброї... Путін отримав дуже чіткий сигнал про наслідки для нього, його оточення та всієї геноцидної держави", - сказав Качинський.