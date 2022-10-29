Між Києвом і Кишиневом запустять поїзд вперше за 20 років [ Редагувати ]
З 6 листопада буде запущено рух пасажирських поїздів маршрутом Кишинів-Київ після двадцятирічної перерви. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.
Потяги вирушатимуть тричі на тиждень. Потяг складатиметься з семи вагонів, він розрахований на 280 пасажирів. Маршрут обслуговуватимуть "Залізниця Молдови" та "Укрзалізниця.
На сайті "Укрзалізниці" повідомляється, що культовий "Потяг до перемоги" з 5 листопада вирушить маршрутом №351/352 Київ - Кишинів (Молдова).
Поїзд вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.
Вагони "Потяга до Перемоги" - це розписані українськими митцями вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам.
Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниці та Gres Todorchuk під кураторством Каті Тейлор.
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