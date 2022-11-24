На кордоні з Молдовою перестали працювати пункти пропуску [ Редагувати ]
Фото: Уніан
Через відсутність електроенергії на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску. Про це повідомляє Прикордонна служба Молдови в Telegram.
Молдовські прикордонники зазначають, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні.
Мова йде про пункти:
- Вулканешти-Виноградівка,
- Мирне-Табаки,
- Чадир-Лунга - Нові Трояни,
- Бричани-Росошани,
- Окниця-Сокиряни,
- Ґріманкауць-Вашківці,
- Джурджулешть-Рені,
- Чишмикиой-Долинске.
по темі
Prev Next
20 листопада 2022 22:02 У Молдові влаштували автопробіг під гаслом "Слава Україні!"
У неділю, 20 листопада, Ліберальна партія Молдови організувала автопробіг
15 листопада 2022 20:22 Кожна бомба, що падає на Україну, зачіпає Молдову та її народ - Попеску
На тлі сьогоднішнього ракетного удару росії по Україні світло пропадає і в Молдові
03 листопада 2022 20:44 Зеленський обговорив з Санду падіння ракети росіян на території Молдови
Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своєю молдовською колегою Маєю Санду
24 листопада 2022 08:58 У Києві розгорнуть близько 500 "пунктів незламності": де шукати
У Києві розгорнули "пункти незламності"
24 листопада 2022 08:40 У Київській області більше 1000 населених пунктів без світла
Багато населених пунктів залишилися без світла