Через відсутність електроенергії на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску. Про це повідомляє Прикордонна служба Молдови в Telegram.

Молдовські прикордонники зазначають, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні.

Мова йде про пункти: