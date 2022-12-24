Сніг, дощ та тепла погода прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем.

Таким прогнозом поділилася з українцями відомий синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, циклон із центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей.

"Випадає дощ, переходити у мокрий сніг. У східних областях 25 грудня - без істотних опадів, лише місцями незначний дощ. У другій половині дня неділі у західній частині опади теж затихнуть”, - розповіла Діденко.

За її словами, у столиці на Різдво очікується дощ із переходом у сніг.

"Крім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах і тротуарах, налипаючи, де захоче - тому ходите колядувати обережно і у міцному взутті", - попередила вона.

Температура повітря у столиці вночі становитиме 0,+1, завтра вдень +1+3 градуси.