Мокрий сніг та циклон на Різдво: синоптик дала прогноз на 25 грудня [ Редагувати ]
Сніг, дощ та тепла погода прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем.
Таким прогнозом поділилася з українцями відомий синоптик Наталка Діденко.
Згідно з прогнозом, циклон із центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей.
"Випадає дощ, переходити у мокрий сніг. У східних областях 25 грудня - без істотних опадів, лише місцями незначний дощ. У другій половині дня неділі у західній частині опади теж затихнуть”, - розповіла Діденко.
За її словами, у столиці на Різдво очікується дощ із переходом у сніг.
"Крім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах і тротуарах, налипаючи, де захоче - тому ходите колядувати обережно і у міцному взутті", - попередила вона.
Температура повітря у столиці вночі становитиме 0,+1, завтра вдень +1+3 градуси.
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