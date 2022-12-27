Президент росії володимир путін подарував учасникам неформального саміту країн СНД у Санкт-Петербурзі персні з символікою співдружності. Про це повідомляє "Коммерсант".

На кожному персні з металу, схожому на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД та напис "с новым годом 2023". Крім того, на персні вказано назву країни, де проходив саміт - "россия".

Каблучки отримали олександр лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменії Сердар Бердимухамедов, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

лукашенко став єдиним, хто одразу одягнув обручку. Ще один перстень путін залишив собі.

У Telegram-каналах і соцмережах порівнюють дев'ять перснів, які отримали глави країн СНД, з Перснями влади з творів Толкіна. Ці кільця викував Саурон, щоб поневолити людей. Щоправда, в оригіналі перснів було створено не 9, а 19: 9 для людей, 7 для гномів, 3 - ельфам, а також одне "кільце влади" для самого Саурона.

Традиційна неформальна зустріч глав держав СНД відбулася у Санкт-Петербурзі 26-27 грудня. До цього вони зустрічалися у Санкт-Петербурзі 7 жовтня у рамках неформальної зустрічі, присвяченої дню народження путіна.

За тиждень в Астані розпочався саміт країн СНД, за підсумками якого було підписано низку документів, "спрямованих на подальше поглиблення співпраці Співдружності".