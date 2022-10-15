На критику лукашенко і справді не скупився

Україна вже давно не член СНД. Але на саміті пострадянських країн в Астані саме Україна була топтемою обговорень. Кремлівський диктатор та його білоруський поплічник зробили купу абсурдних та цинічних заяв щодо війни. Але не лише це було цікавим на саміті.

Виступ президента Таджикистану Рахмона був дуже показовим. Давній партнер путіна закликав його... поважати інші народи. Чи можна вважати це ще одним маркером того, що імперські амбіції росії тріщать по швах? Найголовніші заяви на саміті СНД - зібрала Ольга Жидецька.

Не збиралися з доковідних часів, і, схоже, не дуже один за одним скучили. В Астану після дворічної перерви з'їхалися голови держав-учасниць СНД.

Зі співдружності Незалежних держав об'єднання давно перетворилося на таку собі Спілку держав Недружніх.

Без усмішки до зали заходить прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, якого зустріч змушує сидіти за одним столом з Ільхамом Алієвим.

Нема чому радіти й керманичам Таджикистану та Киргизстану - у вересні на їхньому кордоні спалахнули найкровопролитніші за останній час сутички.

А ось тяжко крокує президент росії.

Натомість олександр лукашенко в ударі.

То на спільному фото учасників самопроголошений президент командує - "годі позувати, до роботи!" То очільника Казахстану поправляє. І таке завзяття, схоже, не всім до душі.

Жомарт Касымович, а чего вы не объявили - мы же почти генсека избрали, а вы не объявили. - александр григорьевич, у вас теперь любимое занятие - критиковать председателя?

На критику лукашенко і справді не скупився. Втягнутий у російсько-українську війну та загрузлий у західних санкціях невизнаний президент щосили намагається переконати присутніх - це і їхня проблема теж.

Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные, отдельные кампании прошлого века вынашивались давно. Увы вынуждены констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают совместное эффекивное противодействие санкционному давлению Запада.

Учасники саміту те слухають, але втягуватися в російсько-білоруську авантюру не поспішають. Питання московської агресії проти України аж дзвенить в атмосфері саміту.

Саме це найбільше цікавить журналістів. Зокрема, що ж мала на увазі білорусь, коли заявила про контртерористичну операцію.

В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы начали процедуру с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия беларуси.

Так чи інакше стосуються України й усі питання до російського президента. Путін виправдовується й співає своєї:

То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для себя условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно.

При цьому запевняє: знищувати Україну не планує, до перемов хоч зараз готовий, їх, мовляв, зриває Київ, мобілізацію за два тижні згортатиме, бо вже набрали 222 тисячі рекрутів, яким для бойової підготовки цілком достатньо 5-10 днів. Щодо варварських обстрілів цивільної інфраструктури стверджує:

Ну сейчас нет необходимости в нанесении массированных ударов. Другие задачи стоят, потому что помоему из 20 объектов семь не было поражено так, как это планировали в министерстве обороны. Но они их добирают постепенно.

Президент країни, що за пів року опинилася в безпрецедентній ізоляції, щедрий і на міжнародні поради. Мовляв, даремно Німеччина дотримується політики НАТО, а з Байденом йому взагалі нема про що говорити.

Я не вижу необходимости по большому счету проводить такие переговоры.

У підсумку цьогорічного саміту СНД підписали з десяток документів. Зокрема вкотре за три десятки років існування Співдружності домовилися активізувати роботу із запровадження зони вільної торгівлі. А також поглибити співпрацю у вирішенні міждержавних конфліктів. Окрім саміту СНД, цими днями в Астані відбулися ще дві зустрічі Євразійського формату. На одній з них президент Таджикистану Емомалі Рахмон наполегливо попросив путіна не ставитися до Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу.

Емомолі Рахмон, президент Таджикистану:

У нас есть история, культура. Мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего (другого) не надо. Чтобы уважали. Мы не нищие.

На думку лідера Таджикистану - саме така позиція щодо інших народів - стала причиною розпаду радянського союзу.