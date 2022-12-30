Найкоротшим шлях до миру у війні росії проти України є військова підтримка Києва. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству DPA.

Може звучати як парадокс, але військова підтримка України - найкоротший шлях до миру.

На думку генсека НАТО, росія і путін мають зрозуміти, що не зможуть досягти своєї мети в Україні. Тільки це призведе до мирних переговорів. Столтенберг заявив, що кожна країна має право захищати себе, тому атаки України на військові об'єкти рф є абсолютно законними.

Президент путін намагається перетворити зиму на зброю проти цивільного населення. Це не атака на військові об'єкти з жертвами серед цивільного населення. Це масована атака на цивільне населення, тому що мільйони українців позбавляються цих базових послуг... Кожна країна має право захищати себе. Україна також.

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Столтенберг не сказав, чи НАТО постачатиме Україні ракети середньої дальності, але зазначив, що союзники по альянсу ведуть постійний діалог щодо постачання "специфічних бойових систем".

Звичайно, я закликаю союзників робити більше. В інтересах нашої безпеки забезпечити перемогу України і не допустити перемоги путіна... Йдеться не лише про додавання нових систем озброєнь. Можливо, більш важливим є наявність достатньої кількості боєприпасів для всіх систем, які вже є в наявності. Потреба в боєприпасах і запасних частинах величезна.

Нагадаємо, президент Байден підписав бюджет США на 2023 год. У ньому майже $45 млрд закладено для допомоги України.