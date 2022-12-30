Військова підтримка України є найкоротшим шляхом до миру - Столтенберг [ Редагувати ]
Найкоротшим шлях до миру у війні росії проти України є військова підтримка Києва. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству DPA.
Може звучати як парадокс, але військова підтримка України - найкоротший шлях до миру.
На думку генсека НАТО, росія і путін мають зрозуміти, що не зможуть досягти своєї мети в Україні. Тільки це призведе до мирних переговорів. Столтенберг заявив, що кожна країна має право захищати себе, тому атаки України на військові об'єкти рф є абсолютно законними.
Президент путін намагається перетворити зиму на зброю проти цивільного населення. Це не атака на військові об'єкти з жертвами серед цивільного населення. Це масована атака на цивільне населення, тому що мільйони українців позбавляються цих базових послуг...
Кожна країна має право захищати себе. Україна також.
Столтенберг не сказав, чи НАТО постачатиме Україні ракети середньої дальності, але зазначив, що союзники по альянсу ведуть постійний діалог щодо постачання "специфічних бойових систем".
Звичайно, я закликаю союзників робити більше. В інтересах нашої безпеки забезпечити перемогу України і не допустити перемоги путіна...
Йдеться не лише про додавання нових систем озброєнь. Можливо, більш важливим є наявність достатньої кількості боєприпасів для всіх систем, які вже є в наявності. Потреба в боєприпасах і запасних частинах величезна.
Нагадаємо, президент Байден підписав бюджет США на 2023 год. У ньому майже $45 млрд закладено для допомоги України.
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