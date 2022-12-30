Уряд опублікував список товарів, які заборонено експортувати з України в 2023 році [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України затвердив обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, на 2023 рік. Про це йдеться у постанові уряду №1466 від 27 грудня.
Основні зміни порівняно з 2022 роком - скасування заборони на експорт гречки та збільшення квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тис. тонн до 600 тис. тонн.
У 2023 році шляхом введення нульових квот встановлюється фактична заборона на експорт наступних товарів:
- сіль;
- енергетичне вугілля;
- мазут;
- природний газ;
- паливна деревина;
- срібло;
- золото;
- брухт дорогоцінних металів.
Список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню:
- велика рогата худоба;
- яловичина і курятина,
- їстівні субпродукти з м'яса;
- яйця;
- жито;
- овес;
- гречка;
- просо;
- цукор;
- добрива азотні, фосфорні, калійні.
Наприкінці жовтня повідомлялося, що український експорт до Євросоюзу зріс на 16,5%.
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