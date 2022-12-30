Кабінет міністрів України затвердив обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, на 2023 рік. Про це йдеться у постанові уряду №1466 від 27 грудня.

Основні зміни порівняно з 2022 роком - скасування заборони на експорт гречки та збільшення квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тис. тонн до 600 тис. тонн.

У 2023 році шляхом введення нульових квот встановлюється фактична заборона на експорт наступних товарів:

сіль;

енергетичне вугілля;

мазут;

природний газ;

паливна деревина;

срібло;

золото;

брухт дорогоцінних металів.

Читайте також З України заборонили вивозити дрова

Список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню:

велика рогата худоба;

яловичина і курятина,

їстівні субпродукти з м'яса;

яйця;

жито;

овес;

гречка;

просо;

цукор;

добрива азотні, фосфорні, калійні.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що український експорт до Євросоюзу зріс на 16,5%.