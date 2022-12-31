Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом для Луганської області. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Після звільнення цього міста для ЗСУ можуть відкритися відразу два напрямки.

Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.

З іншого боку, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області - Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування ЗСУ на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.