Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної [ Редагувати ]
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом для Луганської області. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Після звільнення цього міста для ЗСУ можуть відкритися відразу два напрямки.
Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.
З іншого боку, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області - Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування ЗСУ на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.
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