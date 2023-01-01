У Києві ППО збила 32 російські цілі у новорічну ніч [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Київ під ранок 1 січня знову пролунали вибухи, кількість збитих ворожих цілей збільшилася.
Про це повідомляє "Суспільне".
Сили ППО збили вже 32 ворожі цілі, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.
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