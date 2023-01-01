Українська ППО у новорічну ніч знищила 45 "шахедів" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сили протиповітряної оборони у новорічну ніч збили 45 ворожих дронів іранського виробництва "Shahed-131/136".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 1 січня росія намагалася атакувати Україну дронами, проте сили ППО та інші підрозділи українських військ знешкодили їх.
Так, захисники знищили 13 російських дронів ще у 2022-му, а інші 32 безпілотники - новому році.
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