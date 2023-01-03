Валерій Меладзе пошепки відповів на "Слава Україні" на корпоративі в Дубаї: тепер його хочуть позбавити громадянства рф (відео) [ Редагувати ]
У соцмережах обговорюють відео з виступу Валерія Меладзе на новорічному корпоративі у Дубаї. У ньому автор ролика, звертаючись до співака, каже "Слава Україні!" У відповідь Меладзе, прибрав мікрофон від рота та відповідає пошепки "Героям слава".
Поки поклонник кричить "красавчик, обожаю тебя!", артист просить його заспокоїтись, заявляючи, що "мы вне политики сегодня здесь".
Вочевидь, на тому ж корпоративі в Дубаї виступав "найкращий співак росії 2022 року" Олег Газманов, який відверто підтримує політику кремля і російське вторгнення в Україну.
На ролику, який з'явився у соцмережах, знято, як двоє чоловіків під час пісні Газманова вимагають від нього сказати "Нет войне!". Той у відповідь просить "дати йому відпочити".
Російські чиновники та "патріоти" негативно відреагували на відео з Меладзе. Вони вимагають позбавити його російського громадянства та нагород. Співак був змушений відповісти "ура-патріотам". Він не став коментувати ці вимоги, але знову засудив війну в Україні
Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.
Валерій Меладзе і раніше засуджував війну в Україні. Після цього концерти музиканта у росії та Грузії скасували.
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