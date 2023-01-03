Скільки буде вихідних на Різдво у січні [ Редагувати ]
У нашій країні Різдво є державним святом, хоча цього року через повномасштабне вторгнення росії все по-іншому.
В Україні згідно зі статтею 73 Кодексу "Про працю", якщо великі релігійні чи державні свята випадають на вихідні, наступний понеділок є також вихідним днем.
Але у лютому 2022 року російська федерація розв'язала повномасштабну війну в Україні, тому в нашій країні діє воєнний стан. Тому з 8 березня 2022 року в Україні скасували всі додаткові вихідні дні.
З цієї причини на Різдво у 2023 році вихідними днями будуть:
- 7 січня – Різдво;
- 8 січня – неділя, вихідний день
У понеділок, 9 січня, українцям потрібно виходити на робочі місця.
Водночас керівники приватних компаній встановлюють власні роботи та відпочинку співробітникам на власний розсуд.
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