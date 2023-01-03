У нашій країні Різдво є державним святом, хоча цього року через повномасштабне вторгнення росії все по-іншому.

В Україні згідно зі статтею 73 Кодексу "Про працю", якщо великі релігійні чи державні свята випадають на вихідні, наступний понеділок є також вихідним днем.

Але у лютому 2022 року російська федерація розв'язала повномасштабну війну в Україні, тому в нашій країні діє воєнний стан. Тому з 8 березня 2022 року в Україні скасували всі додаткові вихідні дні.

З цієї причини на Різдво у 2023 році вихідними днями будуть:

7 січня – Різдво;

8 січня – неділя, вихідний день

У понеділок, 9 січня, українцям потрібно виходити на робочі місця.

Водночас керівники приватних компаній встановлюють власні роботи та відпочинку співробітникам на власний розсуд.