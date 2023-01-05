Новорічні аншлаги у львівських театрах. Усі квитки на вистави жителі міста та гості розкупили ще кілька місяців тому. Через війну змінився й сам репертуар вистав. Що пропонують глядачам і чи безпечно зараз відвідувати театри - дізнавалася Христина Гашенко.

У театрі дітей та юнацтва - жодного вільного місця. На сцені - новорічна вистава про святого Миколая. Від акторіва не відводить очей малеча.

Перед виставою дітям довелося двічі ховатись в укриттях - у Львові лунала повітряна тривога. Та, попри чергову загрозу російських ракетних ударів, бажання додитивитися історію про Миколая, у юних глядачів не зникло.

Катерина, жителька Львова:

"Мама, коли почнеться?", ось так реагують, коли почнеться вистава. І все. Ми звикли уже до тривог і тому інших емоцій немає, до всього людина звикає.

Із Харкова до Львова через постійні ворожі обстріли переїхала Євгенія із дітьми. За останні 2 місяці вони вже вдруге прийшли в театр.

Євгенія, переселенка з Харкова:

Лише творчість може вилікувати, мені здається, якісь травми, які пережиті під час війни. І це досвід нашого минулого і сподіваюся це нам усім допоможе.

Цього сезону у театрі - три премʼєри, і на кожній чекають дітей.

Ігор Гулюк, актор Першого академічного театру для дітей та юнацтва:

Радість дітям мусить бути. Вони не винні що якийсь там… хтось щось недобре робить із нашою державою, псує їхні долі. Театр для того і є, щоб хоть частинку радощів зробити нашої малечі.

Аншлаг і у театрі Зеньковецької. Тут залу заповнили дорослі відвідувачі. За 2 години, які актори прожили на сцені, відвдувачі дякують оплесками.

Євгенія, жителька Львова:

Нам все сподобалося, гра акторів. Вони були такі запальні.

У театрі вдалося забути про щоденні турботи воєнного часу.

Ірина, жителька Львова:

Ми живемо в такий час, що ситуація постійно стресова і сама роздумувала не раз над тим, чи вартує, чи не вартує. І прийшла до висновку, що все-таки вартує, тому що психологічно це як бальзам на душу ці вистави.

Грати на сцені веселих і усміхнених героїв акторам непросто. Бо ж розуміють, що в цей час чимало колег ризикує життям на фронті.

Олександр Норчук, заслужений артист України, актор Національного театру ім. М. Заньковецької:

Відверто важко, важко, бо ми пробуємо зібратися своїм єством, пробуємо людей якось під зарядити хоча б якоюсь енергетикою. Дуже хочеться вірити, що нам це вдається, бо направду дуже важкий час для всіх. Держави. Але ми всі віримо зі всіма буде перемога за нами і що хлопці повернуться живі, здорові.

Перед премʼєрами у театрі провели опитування серед гостей та жителів міста: що воліють побачити війни на сцені - драми, трагедії чи комедії. А ще, обираючи репертуар, радилися з медиками.

Андрій Мацяк, генеральний директор Національного театру їм. М. Заньковецької:

Ми радилися, спілкуємося із психотерапевтами, із лікарями і думаємо, яким чином що і як робити. Вони говорять про те, що треба робити легкі речі, спокійні речі, без загострень, без якихось дуже гострих конфліктів.

Люди ідуть у театри за відпочинком, усмішками та частинкою казки. І отримують усе це.