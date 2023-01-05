Минулого року в цьому пологовому народилося майже 2 тисячі малят.

В Одесі першим цього року на світ з'явився хлопчик. Малюк та мама почуваються добре. А комусь із жінок пощастило народити просто напередодні свята і зустріти його вже з немовлям на руках.

Далі - матеріал наших одеських кореспондентів про те, що війна не вічна. І українській нації потрібно жити, більшати і процвітати.

Команда Санта Клаусів-лікарів розпочинає перший ранок року з привітань породіль та жінок, що готуються до найважливішої події. Аби кожна отримала дарунок та святковий настрій. Проте, свята-святами, а діти самі обирають коли народжуватись.

Світлана Михайленко, акушер-гінеколог:

Ми почали рік з пологів і їх буде сьогодні буде 5, а то і більше.

Дехто з малюків вирішив народитися просто напередодні свята. Крихітна Марія зустріла 2023-й в палаті, вже на руках в мами.

Юлія, породілля:

Ми планували, що це буде до Нового року. Але виявилося, що, прям тридцять першого. Таки подаруночок під ялинку. 3.190 - 51 сантиметр.

Юлія - переселенка, переїхала до Одеси з Херсону. У день пологів повітряні тривоги йшли одна за одною. Тож, майже одразу після народження дитини довелося спускатися до сховища.

Юлія, породілля:

Як зʼявилася маленька, то тривожно стало. Але все одно. Ми спускаємось до сховища, і сидимо там, чекаємо. У нас у кожного люлька така маленька, ми туди кладемо дитину і нам допомагають спускатися. Ми там лежимо, манюньки лежать.

Юлія та Терентій - батьки поспішайок. Їхні близнюки народилися на кілька тижнів раніше строку.

Юлія та Терентій, батьки близнюків:

Мы планировали 12-13, после Нового года. А оказалось, что они так не считают, хотят пораньше. У нас должны были быть заюши. А получились тигруши.

То ж, Новий рік довелося зустрічати в пологовому. Зате - всі разом!

Юлія та Терентій, батьки близнюків:

Он приготовил, мама передала, мы себе сели, детей привезли, покормили, они чебе спали, мы поужинали. Там на диване сели, посмотрели выступление Президента.

А ось Анастасії взагалі сподобалося народжувати під Новий рік.

Анастасія, породілля:

Знаєте, коли це - твоє улюблене свято і, по-друге, ти очікуєш сина, то це - просто колосальне свято, х2 як кажуть.

Від початку вагітності Настя розмірковувала: чи не виїхати за кордон, аби народжувати у безпеці. Проте, ризикнула лишитися вдома і жодної миті не жалкує, що її Ерік народився одеситом.

Анастасія, породілля:

Я одразу всій команді пологового будинку, всі були поруч, сказала, що це були пологи мрії. Не гірше, ніж якійсь Захід. У нас дуже класна медицина. І навіть дуже щаслива, рада, що тут, в Одесі. Бо я сама одеситка. Як то кажуть, якщо ти одеситка, то це найкраща прописка у паспорті. То ж син - новий одесит.

Минулого року в цьому пологовому народилося майже 2 тисячі малят. Лікарі вірять, в 2023 на Україну очікує бейбі-бум.

Тетяна Москаленко, директор пологового будинку:

Жінки вертаються до дому. Вони народжують у нас, в Україні. І ми сподіваємось, що в цьому році у нас буде теж буде дуже багато діточок. Вільних українців.

То ж, у пологовому, який звуть сімейним, готуються зустрічати нових українців. І разом з породіллями створюють святковий настрій.