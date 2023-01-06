Сьогодні, 6 січня в Україні очікується дуже різноманітна погода. Буде і дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень.

Про це повідомляється у прогнозі Наталки Діденко.

"Складна, проте цікава погода", - констатувала синоптик.

При цьому за її словами, мокрий сніг чи сніг найбільш ймовірні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде значно вже нижчою.

"Це господарюватимуть атмосферні фронти північного походження. На другу половину дня, на Святвечір, основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину та південний схід", - додала Діденко.

А, за даними синоптика, захід, північ та центр звільняться від опадів.

Температура повітря, як каже синоптик сьогодні розділиться.

"Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудуть порівняно теплими, +3...+8 градусів, у більшості областей України від 3 морозу до 3 тепла", - констатувала Діденко.

Найхолодніше, як каже синоптик, буде в Сумській та Чернігівській областях - вдень в межах 3-6 градусів морозу.

"Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця та ускладниться ситуація на дорогах та тротуарах", - каже вона.